¿Se inspiró en la "Leona"? Adriana Barrientos aseguró que Kel le copió el look

La ex Morandé con Compañía aprovechó la instancia para dar sus tips de moda.

Kel Calderón está en Milán disfrutando de la semana de la moda, en ese contexto mostró algunas fotografías de los distintos eventos a los que ha asistido.

Una de las imágenes de la hija de Raquel Argandoña llamó la atención de Adriana Barrientos, ya que Calderón le habría copiado la ropa.

“¡Me muero la Kel me robó el look! Igual no había que viajar a Milán, lo compre en Costanera Center”, comentó la “Leona” en su cuenta de Instagram.

Barrientos aprovechó la instancia para entregar sus tips de moda. “Les paso el dato, está todo a mitad de precio aquí en Chile, temporada 2017. De primavera 2018 no hay nada en ese look”.

“Me cae bacán la Kel se ve mina en la foto con mi ropa”, destacó la modelo en la publicación que en poco más de una hora superó los mil likes.

