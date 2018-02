El polémico comentario de Raquel Argandoña sobre haitianos que hizo arder las redes sociales

Esta mañana, el panel de Bienvenidos se encontraba hablando el tema de la inmigración, particularmente de los haitianos, cuando Raquel Argandoña lanzó un comentario que la llenó de críticas.

La panelista aseguró que “yo tengo muchos amigos que prefieren a haitianos que a chilenos, son gente que cuida el trabajo, no ponen problemas, no empiezan con el tema de los sindicatos, no faltan a su trabajo”.

En las redes sociales llamó la atención la declaración de Argandoña, especialmente el tema de los sindicatos, por lo que comenzaron a criticarla, acusándola incluso de “hacer apología a la esclavitud”.

#Bienvenidos13 Raquel Argandoña haciendo apología a la esclavitud: “Lo bueno es que los haitianos no hacen sindicatos, se dedican a trabajar no más”. — Ignacio Tapia M. (@IgnacioTapMon) 28 de febrero de 2018

Raquel Argandoña dijo algo feo, pero real: la inmigración beneficia al empresariado, ya que no hacen sindicatos, no reclaman y trabajan callados…en otras palabras la esclavitud moderna #bienvenidos13 — Camilo Vega (@camilovegam) 28 de febrero de 2018

Raquel Argandoña en #Bienvenidos13 “los haitianos son personas que no andan metidos en sindicatos” una vergüenza escuchar declaraciones así — Vagabunda (@Vagabunda23) 28 de febrero de 2018