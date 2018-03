¡Está perdiendo el pelo! Michelle Carvalho culpó a conocida marca en sus redes sociales

Michelle Carvalho es una fanática de las redes sociales, donde suele compartir con sus seguidores diferente aspectos de su vida personal y de su trabajo.

Esta vez, a modelo brasileña decidió usar las plataformas para denunciar a una conocida marca de productos, luego de que comenzara a perder el pelo.

A través de sus Instagram Stories, la ex chica reality señaló que tras utilizar productos de la marca Brasil Cacau su pelo comenzó a debilitarse y caer.

“Lo que más amaba era mi pelo y ahora es lo peor”, lamentó agregando que “la foto que subí recién fue al tercer día de alisado y fueron cinco manos llenas de pelo. Me asusté y saqué la foto”.

Además, Carvalho señaló que el daño ya es notorio: “Cuando me refiero a volumen, es de cantidad. Aquí no hay nada comparado a lo que tenía. Lo que se me está saliendo es lo pesado, lo de adentro. Me queda como una cascarita. Lo peor es que no se parte en el medio, como si estuviera dañado o frágil, sale esa puntita blanca de adentro del cuero, como que sale el hilo completo de una”.

Luego de realizar la denuncia en la red social, la modelo compartió algunas historias similares de sus seguidoras, indicando que “estoy en shock con la cantidad de niñas que están pasando por lo mismo que yo.