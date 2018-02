"No me tomaron en cuenta": Las duras declaraciones de Mon Laferte sobre su paso en Rojo

Mon Laferte está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, y luego del lanzamiento de su nuevo sencillo Antes de Ti, la chilena conversó con el sitio de música Jenesaispop de México, donde reveló detalles de su paso por Rojo.

La cantante señaló que nunca se sintió completamente cómoda en el programa, ya que tenía diferentes objetivos que la producción.

“Lo que pasa es que, cuando yo entré al programa, tenía 18 años. Tenía un montón de canciones escritas, y yo solo quería grabarlas, pero nunca me hicieron caso. No me tomaron en serio. Era un programa de televisión y querían que grabara algo que funcionara de inmediato”.

“Hay que ver el contexto de entonces: yo era una chica de provincias, una chica muy pequeña, pobre, no pude estudiar más allá de la educación primaria. Entonces para mí la televisión fue como la salvación, así que simplemente les hice caso. Pero enseguida pensé ‘no me gusta"”, agregó.

De esta manera, aseguró que su verdadera carrera musical comenzó cuando se fue a vivir y trabajar a México. “Siempre compuse, pero estando aquí empezó esto, siempre buscando, investigando otras maneras de mostrar mi música”, finalizó