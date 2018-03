El análisis post-Viña de Patricia Maldonado que la volvió "famosa" en Ecuador

Hace algunos días, Patricia Maldonado lanzó críticas sobre la competencia del Festival de Viña, mientras analizaban el certamen en Mucho Gusto.

Al juicio de la panelista, las canciones chilenas que ganaron el certamen no eran la mejores de las que se presentaron, y indicó que la canción que representaba a Ecuador era un tema que habría tenido éxito en las radios.

“Yo le puedo asegurar que podría sonar en las radios, entretenido, fácil y bailable, no podemos permitir que por el hecho de ser chilenas ganen (…) yo defiendo mi patria, pero defiendo las cosas buenas, no lo malo (…) Si queremos que el festival vuelva a ser importante no podemos seguir jugando a localista, tenemos que ser lo suficientemente trasparentes y que gane el que tiene que ganar, debió ganar Ecuador”, declaró Paty Maldonado.

Sus palabras llegaron hasta Ecuador, donde un canal de televisión solicitó imágenes a Mega para difundir su análisis. Además, Maldonado tuvo un enlace directo con el programa ecuatoriano Boca a Boca para ahondar en su opinión.