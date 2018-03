JA Kast se llenó de críticas tras debate sobre la eutanasia en Muy Buenos Días

La mañana del jueves, el Muy Buenos Días tuvo como invitados a los diputados Vlado Mirosevic y José Antonio Kast para debatir sobre la eutanasia.

En ese contexto, el ex candidato presidencial, quien afirmó varias veces su posición en contra, generó polémica en el panel cuando comparó la eutanasia con el suicidio.

El comentario de Kast generó molestia en Carmen Gloria Arroyo, quien inmediatamente le rebatió el argumento.

“La vida no es una obligación, es un derecho, entonces yo como tal, por qué si yo ya considero que lo que tengo no es una vida, si no me considero digna de soportar este dolor, si no tengo la resistencia para soportar este dolor, por qué no voy a poder tomar una decisión que en ningún caso la comparo con un suicidio, ya que en el suicidio hay una enfermedad sicológica que debe ser tratada por especialistas”, comenzó la abogada, para luego agregar que “aquí estamos hablando de una enfermedad terminal y de una decisión tomada en pleno uso de sus facultades mentales algo muy distinto a lo que pasa con el suicidio”.

Durante el programa, además hablaron sobre los casos de Valentina Maureira y Paula Díaz, dos enfermas terminales que piden ser sometidas a una eutanasia.

Los argumentos entregados por José Antonio Kast fueron fuertemente criticados en Twitter, logrando que la palabra eutanasia se convirtiera en Trending Topic.

A ningún periodista preguntarle directamente a @joseantoniokast Por qué en su razón si las Armas Legales son prudentes, el Aborto y Eutanasia son asesinatos¿ Esa doblemoral política cuestiono. Hay más ejemplos de ese tipo, referente a su discurso.#LlegoMarzoMBD — 🎭 Boriska Kipriyanovich (@insXnis) 1 de marzo de 2018

Señor @joseantoniokast: lo invito a leer e informarse; depresión (puede buscar en CIE 10 o DSM V), suicidio, suicidio asistido y eutanasia son conceptos ABSOLUTAMENTE distintos. No confunda a la gente que tiene menos acceso a información #LlegóMarzoMBD @BuenosDiasTVN — Luis (@lhinojosad) 1 de marzo de 2018

#LlegoMarzoMBD@JoseAntonioKast “yo estoy por la vida”…q decida x la suya,

NO TIENE Derecho a decidir x OTRO y MENOS OBLIGAR a OTRO a vivir el calvario de un SUFRIMIENTO IRREVERSIBLE

Cada uno debe decidir x su propia existencia#YoApoyoLaEutanasia#Eutanasia — Maria Elena (@marylen61) 1 de marzo de 2018

#LlegóMarzoMBD @joseantoniokast que propones en lugar de la eutanasia? Porq el acompañamiento no es muy específico y más que eso se necesita como 4 o hasta 20 mill mensuales para estos tipos de enfermedades dolorosas postrantes y con una pensión precaria y vergonzosa del estado. — Märcela Villä (@ByMiaMarcela) 1 de marzo de 2018