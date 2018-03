Pablo Honorato y su salida de Canal 13: "Uno cumple ciclos y todo se hace cuesta arriba"

El periodista aún no se decide si aceptar su rol de colaborador en la estación televisiva.

El miércoles recién pasado se confirmó que Canal 13 no renovó el contrato de Pablo Honorato, quien comenzó a trabajar en pantalla a fines de los años 60.

Pese al termino de vinculo contractual, al periodista le ofrecieron seguir colaborando, sin embargo, aún no ha tomado una decisión al respecto.

“Yo estaba de vacaciones, entraba a trabajar este jueves, pero esta mañana (miércoles) me reuní con el director de prensa en muy buenos términos, y pasó”, comentó el periodista en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Honorato tiene 68 años y aseguró que las comunicaciones son su pasión, pero reconoció que ha pensado en dar un paso al costado. “Es indudable que he pensado en retirarme. Uno cumple ciclos, pasan los años y claramente se hace más cuesta arriba todo. Pero en todo caso, aún tengo fuerza y capacidad para seguir adelante”.

“Estoy muy tranquilo, he sentido el apoyo de la gente e indudablemente lo agradezco mucho. He recibido muchas llamadas también de personas que se enteraron de la noticia. Ahora me dedicaré a pensar en lo que viene“, concluyó.