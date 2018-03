El emotivo mensaje de despedida de Evens tras su salida de "Bienvenidos"

El ex panelista tuvo palabras especiales para Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

Producto de los cambios que se vienen en “Bienvenidos”, los penalistas Rodrigo Villegas, Sergio Rojas y Evens Clercema fueron desvinculados del matinal y pudieron despedirse en pantalla.

Hace pocos días Villegas usó sus redes sociales para comentar y agradecer su paso por el programa y esta vez fue Clercema quien se expresó en su cuenta de Instagram.

“Hoy quiero usar las redes sociales para despedirme de este gran equipo de trabajo (…) Fue una experiencia maravillosa donde conocí personas increíbles y ganar muchas amistades”, comentó.

El sociólogo anunció hace unos meses atrás, en el matinal, que será padre y agradeció a todo el equipo que lo acompañó. “Estos tiempos que pasé con todos ustedes: productores, panelistas y especialmente los animadores fueron momentos agradables donde pude aprender, compartir, divertir, y sobre todo sonreír y ser yo mismo con el corazón abierto y mucho amor”.

El haitiano tuvo palabras especiales para Martín Cárcamo, asegurando que él es “muy especial para mi y te admiro mucho por tu forma de ser y por ser tan cercano sin decir muchas palabras”.

Tonka Tomicic también fue mencionada y fue catalogada como “la persona mas sincera que he conocido. Tu simpatía y tu empatía fue un gran regalo estaré siempre agradecido por todo que me has entregado aconsejado y compartido”.

“Espero volver a verlos pronto, ya que salí por la puerta ancha con las mejores impresiones de todos ustedes y estoy muy feliz mis bendiciones para ustedes y el programa en todo que se viene. Creo que los cambios son siempre para mejores. les amo con todo mi corazón”, concluyó.