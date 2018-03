El gran cambio de vida de Max Cabezón con el que perdió 10 kilos

Max Cabezón es uno de los participantes más recordados de MasterChef Chile. El cocinero quedó en segundo lugar de la segunda temporada, y se ganó el cariño de público.

Luego del concurso de cocina, Cabezón pasó por algunos programas de televisión, incluyendo el extinto Yo Invito de La Red, donde compartía con Paulina Rojas y Ramón Llao.

Hace algunos meses, el cocinero decidió hacer un cambio radical en su vida, y dejó el cigarro, el alcohol y empezó a hacer deporte.

“Soy otra persona. Hace un año estaba hinchado y tenía la barba larga. Siempre he usado este estilo de ropa, solo que ahora se nota más por mi cambio”, aseguró a LUN.

Una publicación compartida por Max Cabezón (@maxkbzon) el Feb 23, 2018 at 4:11 PST



“Bajé 10 kilos en seis meses. Hago deportes todos los días. Es la única manera de comer bien, no engordar y estar bien con un mismo. También dejé el alcohol y el cigarro. Estar bien consigo mismo te hace brillar”, agregó.

Decidió hacer el cambio de vida porque “estaba muy flojo”. Además, explicó que dejó el cigarro cuando comenzó a salir a correr: “Haciendo deportes te das cuenta de todo lo mal que te hace. Y hace tres meses dejé el copete”.

Respecto a su paso por los matinales, Cabezón señaló que no son programas en los que se sienta cómodo. “Se habla de muchas cosas pero no puedo exponer lo que a mí me interesa. Estás hablando de lo mejor hablando de lo bueno que es consumir chía y de repente se pegan hablando de un tema farandulero. No es el estilo de TV que me gusta”, finalizó.