¡No lo creyeron! Error en Verdades Ocultas hizo reír a sus seguidores

Este viernes, Mega transmitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, donde siguen las repercusiones tras el escape de Agustina, quien sigue sufriendo graves síntomas tras dar a luz.

Su hermana Rocío ha hecho todo lo que puede para ayudarla, y esta vez accedió a entregarle dinero a Leonardo para que ambos puedan salir del país.

Por esto, la joven se subió al auto del enviado de Leonardo para hacer la entrega de la maleta con el efectivo. En medio del camino, el hombre le dice a Rocío que debe taparle los ojos para que no sepa el lugar exacto del encuentro.

Con un capucha negra, le tapó la cabeza, antes de volver a sentarla en el auto.

Esta escena no convenció a los televidentes, quienes criticaron a la producción por dejar pasar el error, debido a que Rocío podía sacarse la capucha ya que no tenía las manos atadas.

Son muy ridículos, por que no le puso la capucha adentro del auto? Ya no sé si los guionistas hacen todo premeditado para que nos riamos …… de otra manera no me lo explico !!! #VerdadesOcultas

— Mary (@MarielVE) 2 de marzo de 2018