Pamela Díaz se enojó con periodista de Intrusos en plena entrevista

Esta tarde, el programa Intrusos tuvo un contacto en directo con Pamela Díaz, para aclarar una supuesta pelea que había tenido con Daniela Urrizola.

La animadora de La Noche Es Nuestra aclaró que para ella no fue una pelea, y que normalmente no tiene problemas con sus compañeros de trabajo.

En ese momento, desde el estudio le hacen una pregunta a la periodista, quien se quedó callada un momento y se enredó con las voces.

La Fiera notó la actitud y preguntó “¿qué le pasó a la niña?”, para luego darse cuenta que estaban al aire, lo que le molestó porque no le habían dicho.

“¿Por qué no me dijiste antes? Es que no me parece, porque si tú me dijeras que yo voy al aire, yo no te doy la entrevista así. Tú deberías haberme dicho, como cualquier periodista o productora, ‘oye Pame, sabes que vamos al aire, están los chiquillos escuchándote y yo hablo. Pero eso no se hace. A mí me gusta que me digan las cosas como son”, dijo Díaz.

Tras esas palabras, el programa cortó el enlace en vivo y explicó lo sucedido.