El traspié en escena de Verdades Ocultas que las redes sociales no perdonaron

El último capítulo de la teleserie Verdades Ocultas, emitido por la señal de Mega ayer viernes, estuvo marcado por el secuestro de una de sus protagonistas, dejó a las redes sociales comentándola en las redes por un notorio traspié.

Recordemos que después de escapar de la clínica, Agustina se mantiene en el anonimato escondida. A pesar de estar sufriendo graves síntomas que la tienen bastante enferma.

Rocío está haciendo todo para ayudarla y ahora le entregó una gran suma de dinero para que para que saliera del país.

Con una maleta con el gran monto en efectivo, ella sube a un auto enviado por Leonardo, para hacer la entrega. Pero lo peor vino después…

Porque estando en trayecto al lugar de entrega, el hombre se detiene que vendar los ojos de Rocío, ya que por seguridad, era mejor que no viera el lugar exacto.

“Yo sólo recibo instrucciones, y esta parte del camino, tú la haces con los ojos cerrados”, le dice el enviado, antes de tapar la cabeza de la hija de Laura con una capucha. “¡Ay no!””, exclamó ella asustada.

Después ambos subieron al auto, para continuar hasta el destino de encuentro. Esto encendió la alerta en los televidentes que, para muchos, no fue muy creíbles.

Esto es parte de lo que dicen las redes, sobre esta escena en particular de la teleserie de Mega:

Son muy ridículos, por que no le puso la capucha adentro del auto? Ya no sé si los guionistas hacen todo premeditado para que nos riamos …… de otra manera no me lo explico !!! #VerdadesOcultas

— Mary (@MarielVE) March 2, 2018