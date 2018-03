A Laura Prieto le "irrita" que le pregunten por Julio César: ya no quiere hablar más

Desde que salió a la luz la relación de Julio César Rodríguez junto a Camila Nash, se ha buscado a Laura para preguntarle qué es lo que opina del nuevo romance de su ex. Sobre todo porque Laura y Camila tenían una relación cordial en la obra “Mejor solos que mal acompañados”.

Sin embargo, Laura está cansada del tema y no quiere que le pregunten más. “Me irrita que todo el mundo me pida explicaciones por lo que hace Julio Cesar con Camila Nash. No sé cómo reaccionar”, dijo en un medio nacional. donde ademas señaló que ella queda “super mal parada por una cuestión que no hice. Esto es una consecuencia de lo que ellos dos hicieron y yo estoy metida en el baile”.

Laura también dejó en claro que lo de ella con Julio César terminó hace tiempo y es un tema cerrado. “No estoy enojada porque me quitaron el pololo, con Julio tuve una relación de cinco años, éramos familia y se terminó hace un año. Hice mi vida y el hizo la suya. No voy a pedir explicaciones, no me interesa”.

Con respecto a la realción de ella con Camila, Laura está molesta porque no le avisó antes sobre esta situación. “Ella rompió con códigos de educación, son cuestiones valóricas. Si tienes una compañera de trabajo y sabes que te vas a exponer con 40 puntos de rating, dime. Si ella me lo hubiera dicho antes, otro gallo cantaría. Ahora me están acosando,los periodistas me fueron a buscar a la puerta de mi casa y al lugar donde entreno”, finalizó la uruguaya.