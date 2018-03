¡Estupendo! Así lucirá el actor Francisco Reyes esta noche en Los Oscars 2018

🆕 BERLINALE: La nueva película de Sebastián Lelio (Gloria) @lelioseb "La Mujer Fantástica" tiene su estreno mundial en la nueva versión de @berlinale La película chilena ya fue adquirida por Sonny Pictures Classics quien la distribuirá #LaMujerFantastica #Estreno #Berlin #Chile #cine #CineChileno #latino #latinoamericano #latam

