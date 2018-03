Ladrones le robaron la tarjeta a Matias Assler e hicieron curiosa compra

Nadie está libre de los robos o clonaciones de tarjetas bancarias. Es así como el actor de TVN, Matias Assler, contó a través de sus redes sociales que fue víctima de un “cambiazo” de su tarjeta.

Al parecer, fue a comprar y cuando le devolvieron la tarjeta, se la cambiaron por otra sin que se diera cuenta.

Las consecuencias fueron que le sacaron plata, hicieron compras y al finalizar la jornada, los ladrones aprovecharon de comprar un “Lomitón” para el “bajón”.

“Ayer me cambiaron la tarjta y no me di cuenta…Me robaron unas lucrecias para que estén atentos y no los vean poniendo la clave. Saludos a los (…) que se fueron de shopping y espero que haya estado bueno el Lomitón“, señaló el profesor de educación física.