Monty Torrent revela qué va a hacer tras su salida del matinal de TVN

Monty Torrent se hizo conocida en el extinto programa Mekano, luego se cambió a Via X donde estuvo conduciendo distintos espacios para jóvenes. Pero la bailarina sorprendió cuando apareció en el matinal de TVN como panelista.

“Lo mío era una participación por el verano”, reveló a un diario nacional, donde además agregó que “yo nunca supe finalmente si me iban a dejar o no, pero estoy feliz de haber estado estos dos meses con ellos, fue una buena experiencia porque me sirvió mucho para aprender a trabajar en equipo y volver a la televisión abierta.”

En cuanto a su futuro, Monty contó que ella trabaja como relacionadora pública en un grupo de abogados. “Les veo el área de marketing digital y la de comunicación. Además, hace cinco años tengo mi marca de ropa deportiva, Canela Fit Dress, con modelos que diseño yo misma. Funciona sólo por venta online”.

Sobre el equipo del matinal, la joven señala que les tomó cariño y que “fueron super receptivos”, agregando que se le hizo cómo estar ahí porque “a algunos los conocía de antes como a Karen, Maria Luisa Godoy y Gino Costa”.