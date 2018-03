"Una mujer fantástica" sigue enloqueciendo a la crítica y suma un nuevo galardón

Una mujer fantástica sigue enloqueciendo a la crítica extranjera, y suma nuevos trofeos para chile. La película de Sebastián Lelio se coronó como mejor película en los Independent Spirit Awards.

El premio se suma a los reconocimientos logrados en Berlinale, el Festival de Cine San Sebastián, en los Premios Fénix, en los Goya y las nominaciones en los Globos de Oro y los Critics´ Choice Awards.

Recordemos que La Mujer fantástica cuenta la historia de Marina, una joven transgénero que sufre la muerte de su pareja mucho mayor que ella, Orlando. Tras este hecho, la mujer debe enfrentarse a la familia de él, y ver cara a cara la discriminación que viven muchas personas en un país, donde no existe una ley donde reconozcan a las personas trans.

The winner for BEST INTERNATIONAL FILM is A FANTASTIC WOMAN #SpiritAwards pic.twitter.com/eGvyWcOzs3

