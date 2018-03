Carmen Gloria Arroyo reveló si volverá La Jueza en su nueva casa televisiva

Tras su polémica e inesperada salida de Chilevisión, Carmen Gloria Arroyo volvió a la televisión en el matinal de TVN, Muy Buenos Días, donde se ha desempeñado aclarando distintas dudas del ámbito legal.

En entrevista con La Cuarta, la abogada se refirió a su rol en el programa, señalando que “lo he pasado muy bien, la gente se está acostumbrando a este segmento. Y hay que destacar que es un espacio muy simple, con una pizarra, un plumón y explicar”.

Cuando fue consultada sobre la posibilidad de realizar el programa La Jueza en TVN, Arroyo aseguró que “La Jueza es de CHV, se quedó allá, ellos decidieron matarla”, adelantando que “estamos trabajando en un proyecto para el canal del que aún no puedo hablar”.

Finalmente, la abogada reconoció que siente que su trabajo ha sido valorado. “Mi cuento es la comunicación, pero desde el servicio social. En TVN tengo una muy buena vitrina, quizás la mejor de las vitrinas y tiene un sentido de canal público, que es lo que me gusta hacer. Siento que lo que estoy haciendo sí les importa al espíritu del canal, a la gerencia, que quieren que esté ahí, no me siento como el hermanito pobre como me sentí otras veces”.