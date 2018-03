En redes sociales compararon la nueva temporada de "Soltera Otra Vez" con Bridget Jones

Los usuarios de Twitter ya especulan quién podría ser el papá del hijo de Cristina.

Este lunes comenzó una nueva temporada de “Soltera Otra Vez”, teleserie que cuenta las diferentes historias amorosas de Cristina.

En este nuevo ciclo, la trama está centrada en el embarazo del personaje que interpreta Paz Bascuñán, ya que no sabe quién es el papá de su hijo.

En redes sociales algunos usuarios compararon tercera temporada con la película “El Diario de Bridget Jones 3”, que trata de un tema similar.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Ok, no sé si en los créditos habrán puesto que esta novela está basado en Bridget Jones 3, porque la trama central es la misma wea. Igual me he cagado de la risa #SolteraOtraVez3

— Victoria Rebagliati (@vickyrebagliati) 6 de marzo de 2018