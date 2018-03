"Gracias a un director argentino": Los titulares trasandinos tras el triunfo de Sebastián Lelio en los Oscars

La noche del domingo, Sebastián Lelio pasó a la historia del cine chileno luego de que se película Una Mujer Fantástica ganara en la categoría Mejor Película Extranjera.

El triunfo fue destacado en distintos medios internacionales, teniendo como centro de la conversación el trabajo del realizador y de Daniela Vega.

Sin embargo, en Argentina les llamó la atención otro dato de la vida de Lelio. Es que algunos portales trasandinos decidieron destacar que el director nació al otro lado de la cordillera.

El Diario Popular tituló “Sebastián Lelio, el director nacido en Argentina que ganó el Oscar”, mientras que Minuto Uno indicó que “Gracias a un director argentino, Chile ganó el primer Oscar para un largometraje de su historia”. Por su parte, el diario El Clarín también señaló que Una Mujer Fantástica “fue dirigida por el cineasta Sebastián Lelio, nacido en Argentina”.

Si bien es verdad que Lelio nació en Mendoza, el director ha asegurado sentirse chileno, debido que dejó el país trasandino a los dos años. “Nací en Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero me crié en Chile, tengo una relación con él, con la Argentina y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino”, aclaró en una entrevista para El Clarín en febrero.