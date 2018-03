Jaime Coloma respondió a medio que lo tildó de "machista" por un consejo que dio a Coté Quintanilla en Rojo

Hace algunos días, María José Quintanilla recordó un doloroso episodio de su paso por Rojo Fama Contrafama, cuando tenía 12 años.

“Me dijeron ‘usted vaya a jugar con muñecas, no siga cantando’. Me lo dijeron en la tele”, comentó la cantante en Mucho Gusto.

“Mi mamá me preguntó ‘¿por qué te dolió tanto? ¿En realidad quieres jugar a las muñecas y dejar esto?’. ‘No, a mí me duele porque me estoy esforzando y no me están tomando en serio"”, agregó Quintanilla, indicando que su madre fue un pilar fundamental.

Si bien no dijo el nombre del jurado que le dio el consejo, hubo personas que comenzaron a sospechar que se trataba de Jaime Coloma.

Tras esto, un medio de comunicación tildó los dichos como “machista”, lo que generó una respuesta de parte del periodista.

“Cuando un medio escrito pone como titular una mentira y establece un sesgo interpretativo que tergiversa lo complejo de la lucha feminista, no sólo es un mal medio, sino que daña a la sociedad”, comenzó escribiendo Coloma.

“Si María José Quintanilla vivió como un acto discriminatorio y machista que yo le dijera al aire durante una transmisión del programa Rojo que era difícil de evaluarla por su edad en relación a sus compañeros y que le aconsejaba que tuviera infancia, y no como un acto de cuidado de un tipo que es papá y trabajaba en televisión viendo las exigencias laborales y los costos emocionales que tiene un medio laboral adulto, estamos mal, muy mal”, finalizó.