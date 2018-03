¿Martín Cárcamo en CHV? Esta es la razón por la que apareció en la transmisión de los Oscars

La noche del domingo, Chilevisión realizó un programa especial durante la transmisión de los Premios Oscar, conducido por Julio César Rodríguez y Angélica Castro.

El espacio contó con dos invitados, el crítico de cine René Naranjo y el animador de Bienvenidos Martín Cárcamo, cuya participación llamó la atención de muchos.

A través de las redes sociales hubo quienes manifestaron que no entendían qué hacía el animador en la transmisión, pero detrás de su participación había una importante razón.

#PremiosCHVque modestas ahí Martín carcamo alguien me lo puede explicar — Elizabeth Garrido Ri (@elitagarridori1) 5 de marzo de 2018

Por qué está martin carcamo en chv? — Lorena Ríos Carmona (@lorexplo) 5 de marzo de 2018

Cárcamo es el productor asociado de Una Mujer Fantástica, cinta que finalmente se terminó llevando el galardón a Mejor Película Extranjera.

“Cuando Lelio me envió el guión de Una Mujer Fantástica me dijo ‘piénsalo’. Yo me puse a su servicio y al de Juan de Dios inmediatamente. Los tres hemos armado un equipo súper particular; ellos viven del cine y yo, como productor asociado vengo de otro mundo, con una mirada desde afuera. Nuestra experiencia juntos ha sido extraordinaria y me ha hecho muy feliz. Me emociona observar cómo una película ha puesto temas de conversación tan necesarios en Chile. Sebastián tiene una sensibilidad y una mirada de la mujer que es notable”, comentó a The Clinic.

Cárcamo además había trabajado con Sebastián Lelio en su película Gloria, por lo que aseguró que “siento que de alguna forma Gloria y Una Mujer Fantástica también son como mis hijos. Sebastián ha sido generoso conmigo; con el nivel y prestigio que ha alcanzado podría trabajar con cualquiera pero siempre dijimos que caballo ganador repite”.