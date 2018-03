Premios Oscar 2018: Estos fueron todos los ganadores de la noche

Hoy se llevó a cabo la versión número 90 de los premios Oscar, en Los Ángeles, California. El show tuvo como animador a Jimmy Kimmel por segundo año consecutivo.

En la premiación se otorga el galardón de oro a las mejores producciones de la temporada. Revisa a continuación la lista completa de los ganadores:

1. MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell — “Tres anuncios por un crimen”

2. MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

“Las horas más oscura” — Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick

3. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

“El hilo fantasma” — Mark Bridges

4. MEJOR DOCUMENTAL

“Icarus” — Bryan Fogel y Dan Cogan

5. MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

“Dunkerque” — Richard King y Alex Gibson

6. MEJOR SONIDO

“Dunkerque” — Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo

7. MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“La forma del agua” — Paul Denham Austerberry , Shane Vieau y Jeff Melvin

8. MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

“Una mujer fantástica” — Chile

9. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney — “Yo, Tonya”

10. MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

“Dear basketball” — Glen Keane y Kobe Bryant

11. MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Coco” — Lee Unkrich y Darla K. Anderson

12. EFECTOS ESPECIALES

“Blade Runner 2049” — John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert and Richard R. Hoover

13. MEJOR MONTAJE

“Dunkerque” — Lee Smith

14. MEJOR CORTO DOCUMENTAL

“Heaven is a traffic jam on the 405” — Frank Stiefel

15. MEJOR CORTO DE ACCIÓN EN VIVO

“The silent child” — Rachel Shenton y Chris Overton

16. MEJOR GUIÓN ADAPTADO

“Llámame por tu nombre” — Guión de James Ivory

17. MEJOR GUIÓN ORIGINAL

“¡Huye!” — Escrita por Jordan Peele

18. MEJOR FOTOGRAFÍA

“Blade Runner 2049” — Roger A. Deakins

19. MEJOR MÚSICA ORIGINAL

“La forma del agua” — Alexandre Desplat

20. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Remember me” de la película “Coco” — Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez

21. MEJOR DIRECTOR

“La forma del agua” — Guillermo del Toro

22. MEJOR ACTOR

Gary Oldman — “Las horas más oscura”

23. MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand — “Tres anuncios por un crimen”

24. MEJOR PELÍCULA

“La forma del agua”