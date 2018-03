¡Íntimas amigas! El "copucheo" entre Tonka Tomicic y Daniela Vega

La actriz habló con la animadora sobre el vestido y los nervios en la presentación.

Este martes el elenco de “Una Mujer Fantástica”, llegó a nuestro país luego de haber ganado el Óscar a Mejor Película Extranjera y a minutos de haberse bajado del avión, Daniela Vega y Tonka Tomicic tuvieron una íntima conversación en “Bienvenidos”.

Vega se refirió sobre las emociones que sintió cuando escuchó el nombre de la cinta, destacando que no pudo celebrar con sus compañeros porque tuvo que presentar una canción.

Luego Tonka le preguntó si estaba “nerviosa”, ya que aseguró que se le vio “súper tranquila”, a lo que la actriz le respondió “no, mi amor. ¿Tú me sentiste nerviosa?”.

“¡Nada, nada! Y te quiero preguntar ¿Cómo lo hiciste? Porque primero, cuando Sebastián te nombra cuando entregan el Óscar, y el público te aplaude espontáneamente en el teatro. Y tú haces como una expresión con tu cara con una serenidad total. Y después, cuando te toca presentar, ¡Te pasaste! ¡Lo hiciste increíble! De verdad”, comentó Tomicic.

Otro de los temas tratados fue el vestido de la actriz, quien le preguntó a la animadora del matinal si le había gustado.

“¡Ay, déjame contarte! ¡Copuchemos! Me encantó, Daniela. Me encantó el vestido. Me encantó la tela, como se movía, el color, como te maquillaron. Precioso el pelo”, manifestó Tonka.