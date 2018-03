La reunión de Coté Quintanilla junto a sus ex compañeros del "Mucho Gusto"

La cantante mostró la junta a través de sus redes sociales.

En los últimos meses “Mucho Gusto” ha estado marcado por las desvinculaciones de sus rostros, como son el caso de Daniel Stingo y Katherine Salosny.

Pese a sus salidas, sus ex compañeros no los olvidan, tal como lo hizo María José Quintanilla, quien subió a su cuenta de Instagram una foto junto al abogado y a la ex animadora.

En la publicación se puede apreciar que a la reunión también asistieron Rodrigo Herrera y Agustín Romero. La foto que subió la cantante superó los 22 mil likes en menos de dos horas.

