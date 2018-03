María Jesús Matthei anunció que "por fin" cambiará legalmente sus apellidos

La modelo María Jesús Matthei anunció a través de sus redes sociales que comenzó los trámites para cambiar legalmente sus apellidos.

El nombre legal de la ex Miss Universo Chile es María Jesús Fuenzalida Matthei, y buscará dejar el apellido de su padre biológico para llevar el de su madre y el de su padrastro.

“Por fin empecé mi proceso de cambio de apellido”, publicó en Instagram hace algunos días, explicando que “para los que no saben: mi padre biológico, como el de muchas personas, no es, no ha sido, ni será parte de mi vida. Con infinito orgullo puedo decir que mi estimadísima madre fue ambos y lo hizo re bien”.

“Desde que tengo 4 añitos que he sido María Jesús Matthei Molina en todo lo que no requiere de mi nombre legal. Molina es el nombre de mi padrastro, quien para mí, es mi papá”, agregó.