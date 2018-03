¡Muchos estereotipos! Los penquistas se lanzaron con todo contra Iván en Soltera Otra Vez

Uno de los personajes que más ha dado que hablar en la nueva temporada de Soltera Otra Vez ha sido Iván, interpretado por Marcial Tagle.

A las críticas que recibió después del primer capítulo por ser muy similar al personaje del actor en Casado con Hijos, ahora se sumaron nuevos reclamos.

Iván y su familia acaban de llegar a vivir a Santiago desde Concepción, lo que no fue del agrado de todos. Mientras el personaje de Tagle señaló que la capital es muy peligrosa, su hijo señaló que “hay demasiada gente y en Conce no había nadie”.

A través de Twitter, los penquistas se descargaron contra los personajes, indicando que están muy “estereotipados” y que quienes viven en Concepción no son de esa manera.

#SolteraOtraVez3 Puta que nos cagaron con esa familia, son fome y medios huasos, Los de Conce no somos asi .l. 😐 .l.

Por siaca no somos ná huasos ni amermelados acá en Conce como el guatón de la camisa a cuadros… Mal ahí 😑 #SolteraOtraVez3

#SolteraOtraVez3 según ustedes en conce no hay nadie jajajak, osea acá es una ciudad desolada, diganle al guionista porfa que está es la segunda cuidad más poblada de chile.

#SolteraOtraVez3 Soy de conce y no soy nada huasa, soy much better 💘😂

— Nicole Cerutti 🙆 (@LaFlexible) March 7, 2018