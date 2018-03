¡No se guardó nada! JC Rodríguez habló sobre la polémica entre Camila Nash y Laura Prieto

El animador aseguró que actualmente está “súper feliz” con con su relación.

Luego de que se viera a Julio César Rodríguez con Camila Nash en el Festival de Viña del Mar comenzó la polémica entre la ex chica reality y Laura Prieto, ex pareja del rostro de CHV.

Todo comenzó porque Prieto aseguró que tenían una relación de amistad con Nash y que reaccionó sorprendida cuando los vio juntos.

Ante los dicho de la ex “Calle 7”, Nash aseguró que nunca fueron amigas, lo que volvió a encender la polémica entre ambas.

En una entrevista con “Muy Buenos Días”, Rodríguez se refirió al tema diciendo que “esos son sentires de ellas, desde mi perspectiva lo que te puedo decir es que nunca vi a Camila, nunca fue a un cumpleaños, nunca fue a la casa, nunca la vimos”.

“No sé el nivel de vínculo de ellas, no lo puedo saber porque no he estado con ella (Laura) hace un año, pero en esos cinco años nunca fueron amigas”, aseguró el animador.

Con respecto a la polémica entre ambas mujeres, Rodríguez dijo que se sentía incómodo y que no quiere estar ahí “porque yo estoy fuera de eso, estoy súper bien, súper feliz, y no quiero que eso le reste energía a lo que estoy viviendo ahora”.