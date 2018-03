Carmen Gloria Arroyo se ganó el odio de los twitteros tras dar su opinión sobre el aborto

Las diputadas Camila Flores y Natalia Castillo también fueron parte del debate.

El aborto fue uno de los temas tratados durante este jueves en “Muy Buenos Días”, incluso se mostró una nota sobre el primer de nuestro país médico que realizó uno luego de la entrada en vigencia de la ley.

Luego de presentar la nota se armó un intenso debate en el panel del matinal, ya que la diputada Camila Flores entregó su opinión al respecto.

“A mí me parece que la ley actual no es una buena ley, el aborto es comprobado por estudios internacionales generalmente cuando se legaliza, no disminuye la cantidad de realizaciones de aborto, tampoco han disminuido con las mujeres que tienen complicaciones, el camino no es un aborto”, comentó Flores.

Lo anterior molestó a Carmen Gloria Arroyo, quien consideró que la diputada buscaba imponer su versión, agregando que “a mí me tiene bien harta el tema del acompañamiento, si no somos capaces de operar una apendicitis, no atendemos las necesidades básicas de la salud”.

Las palabras de la “Jueza” no fueron bien vistas en las redes sociales, ya que algunos usuarios consideraron que la ex CHV no se tomó las cosas con calma.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Que falta de respeto lo que esta ocurriendo con Camila Flores. Respeten que todos tenemos derecho a tener una opinión. Carmen Gloria Arroyo, respeta que tu palabra no es la ley, por favor escucha y demuestra educación #AbortoMBD — Soledad Peña (@Msoleps) 8 de marzo de 2018

#abortombd

Carmen Gloria jura q esta en la jueza …que violentos al momento de ablar …esta gente de tv ..que por estar en tv todo deven aseptar.

Pura fachas su mente abierta ..no les creo nada. — Camila Francisca (@CamilaF48590273) 8 de marzo de 2018

Carmen gloria podría relajarse un poco, esta bien el debate pero siempre se comportamiento es agresivo #AbortoMBD — Claudia (@Claudia53724922) 8 de marzo de 2018