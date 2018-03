El doloroso accidente que sufrió Adriana Barrientos haciendo motocross

Una de las pasiones más desconocidas de Adriana Barrientos son las motocicletas, en las que ganó interés cuando era adolescente.

Sin embargo, esta afición tiene sus peligros, y este martes la hizo pasar un gran susto, luego de sufrir un accidente que afortunadamente no pasó a mayores.

“Mi pololo, Cristóbal, es un aficionado de las motos y tiene un circuito privado para hacer motocross, así que lo he estado acompañando”, relató la modelo a LUN.

Una publicación compartida por Adriana Barrientos Oficial (@leonabarrientos) el Mar 2, 2018 at 3:29 PST

“Me caí y me pegué en la rodilla. Pensé que me la había roto, porque como hacía tanto calor, no me quise poner rodilleras”, agregó, asegurando que la caída fue una curva, donde la tierra no estaba firme, lo que causó que perdiera el equilibrio.

“Me paré y me volví a subir altiro. Porque si no lo haces, no te vuelves a subir más a la moto”, explicó. Además, confesó que al día siguiente amaneció con la rodilla inflamada, pero que no era nada grave. “Puede que cojee un poco”, finalizó.