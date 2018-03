Emblemáticas actrices de Grey’s Anatomy fueron desvinculadas de la serie

La noticia fue comunicada por una de las productoras.

Grey’s Anatomy es una de las serie norteamericanas que más impacto ha tenido en los últimos años, ya que tiene 14 temporadas.

Con el pasar del tiempo, múltiples actores han dejado de trabajar en la producción y este jueves se confirmó que Jessica Capshaw (Arizona Robbins) y Sarah Drew (April Kepner).

El hecho causó impacto entre los seguidores de la serie, ya que Capshaw trabajó 10 años, mientras que Drew estuvo un año menos.

“Los personajes de Arizona y April están permanentemente entretejidos en la estructura de Grey’s Anatomy gracias al extraordinario trabajo de Jessica Capshaw y Sarah Drew. Como escritores, nuestro trabajo es seguir las historias hacia donde deben ir, y a veces eso significa decir adiós a los personajes que amamos. Ha sido una alegría y un privilegio trabajar con estas actrices fenomenalmente talentosas”, comentó la productora Krista Vernoff.

La creadora de la serie, Shonda Rhimes, también le dedicó palabras a las actrices. “Siempre es difícil para mí decir adiós a cualquiera de mis personajes. Tanto Arizona Robbins como April Kepner no solo son amados sino también icónicos (…) Estaré eternamente agradecida a Jessica y a Sarah por dar vida a estos personajes con actuaciones tan vibrantes y por inspirar a mujeres de todo el mundo”.

Capshaw usó sus redes sociales para despedirse de su fanaticada. “Estoy agradecida de haber podido darle vida a Arizona Robbinsy por la vida que ella me dio. Estoy triste de verla partir, pero me consuela la idea que continuará en nuestras conciencias e imaginación”.

Por otro lado, Drew aseguró haber estado impactada por la noticia. “No he tenido tiempo para procesar la información. Lo he sabido por menos de 48 horas, así que no estoy lista para dar las gracias y dar una declaración sobre mis nueve años aquí”.