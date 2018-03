Fanáticos de Verdades Ocultas se indignaron por la posible muerte de un querido personaje

El capítulo de este miércoles de Verdades Ocultas dejó a sus seguidores preocupados por el futuro de un querido personaje.

Las preparaciones del escape de Leonardo y Agustina, y el secuestro de Rocío causaron gran impacto, pero quedaron en segundo plano luego de las imágenes del próximo capítulo.

El avance mostró a José Soto conversando en su restaurant con Isabel, quien ya había señalado que buscará venganza contra su hermana María Luisa por “quitarle” a su hijo y por la muerte de su esposo Pedro Mackenna.

Mientras hablan, el personaje de Paula Sharim señala “este será nuestro primer y último brindis. Igual me habría gustado las cosas fueran distintas”.

En ese momento, José, interpretado por Renato Munster, comienza a toser y señala que “no puedo respirar”, mientras Isabel simplemente lo mira.

De acuerdo a rumores que han circulado en las redes sociales el último tiempo, se cree que José Soto moriría, por lo que los fanáticos de la teleserie quedaron preocupados y demostraron su molestia a través de Twitter.

#VerdadesOcultas YA SE PUSO FOME ESTÁ WEA … MATAR A JOSÉ ES UNA ESTUPIDEZ !! NO HAY MOTIVO Y MENOS ISABEL QUE EN LA TELESERIE ES COMO CHANCHO EN MISA , NO TIENE SENTIDO EL PERSONAJE NO PEGA NI JUNTA !! QUIEN LE ECHO FICHA ??

