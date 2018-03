¿Se molestó la Dra. Cordero? El tenso diálogo entre JC Rodríguez y la psicóloga

Todo comenzó por los dichos de Marcelo Ríos.

La doctora María Luisa Cordero es conocida por sus ácidas críticas a los personajes que protagonizan los diversos temas de la contingencia nacional.

En dicho contexto, la psicóloga analizó junto Julio Cesár Rodríguez los últimos dichos de Marcelo Ríos, quien criticó a Nicolás Jarry por su forma de jugar.

“¿No cree usted que mueve? Yo hago un símil del Chino Ríos con usted. El otro día di una cuña y la embarré. Entonces dije ‘son buenos los Chinos Ríos, las Doctoras Cordero, los Erick Polhammer”, comentó el periodista.

Pero pareciera que a la psicóloga no le gustó la referencia, ya que le respondió a Rodríguez diciendo “sí, pero no (…) Yo he hecho elevadas, garabatos, he dicho ‘mierda’, ‘imbécil’, ‘bufón’, la otra palabra con h. Y ahora estás casi, casi al borde de la ofensa”.

“Pero no se quede en el garabato. Estoy hablando del fondo. De que mueven, hacen girar los punteros del reloj”, destacó el comunicador.

