¿Tendrá poderes psíquicos? Angie Alvarado soñó con René O´Ryan antes de saber de su enfermedad

La ex chica reality aseguró que es don familiar, ya que su madre y su abuela también lo tienen.

Rene O’Ryan se hizo conocido por ser el instructor de Pelotón, luego apareció en diversos programas donde realizaba rutinas de ejercicios, pero a mediados del año pasado confesó que padece de cáncer al esófago.

“Sabemos que es un cáncer, según la medicina tradicional, que no tiene cura, que lo único que podemos hacer es contenerlo, lo único que podemos hacer es quimio”, comentó el O’Ryan en Mentiras Verdaderas.

Este jueves Angie Alvarado realizó una potente declaración, ya que aseguró haber soñado con el instructor justo antes de haber sabido que él padecía de la enfermedad.

La hija de Anita se preocupó y decidió mandarle un mensaje a O’Ryan para saber cómo estaba. “Fue ahí cuando me manda un mensaje de vuelta y me pregunta ‘¿Estás sentada?’. Yo asustada le pregunté de inmediato qué pasó y ahí me manda otro mensaje diciéndome lo que le encontraron y lo que le dijeron”.

“Me dijo ‘no llores porque esta mier… no me la va a ganar’. Y él siempre ha sido así”, manifestó Angie, quien concluyó diciendo que ese don también lo tiene su mamá y su abuela.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: