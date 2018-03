Ale Valle salió a defender a Daniela Vega tras los dichos de Claudia Schmitd

La periodista entregó sus puntos de vistas en sus redes sociales.

La invitación de Daniela Vega a “Vértigo” causó polémica en “Instrusos”, donde la panelista Claudia Schmitd entregó una dura opinión sobre la actriz.

Sin embargo, la conductora del programa de farándula, Ale Valle, se mostró totalemtente en desacuerdo con su compañera.

“Hace un rato que la vida dejó de tener un concepto binario para mí y los genitales son una parte del cuerpo, no lo que nos define. No comparto lo que dice Claudia, pero ella es mi compañera de trabajo y no es la única persona en el mundo que le ha costado despojarse de ese concepto en el que a la mayoría nos criaron”, manifestó la periodista.

La comunicadora agregó que la uruguaya cree en la ley de identidad de género, agregando que a la ex modelo “le cuesta entender que no nos ‘hacemos’, que ‘nacemos’, que no elegimos nuestro género, sino que venimos con él independiente de nuestra genitalidad”.

