Belén Mora estrenó aplaudido nuevo look en sus redes sociales

“Nueva temporada, nuevo look”. Así adelantó Belén Mora el cambio que iba a realizar en su pelo a través de su cuenta de Instagram.

La actriz de Morandé con Compañía publicó una foto donde mostraba que se encontraba en el salón Palermo Soho Hairdressers, la que además acompañó con el hashtag “radical”.

Después de un rato, adelantó parte del cambio con un divertido video en el que mostraba que ya estaba “casi casi” lista, donde se puede ver cómo dos peluqueros le secaban el pelo, que ya se notaba más claro.

Casi casi @palermosoho.cl @mapohair Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_) el Mar 8, 2018 at 8:54 PST



Finalmente, la “Belenaza” mostró el resultado con otro video, explicando que “me aclaré el pelo para actuar hoy día (jueves) en Vitacura, para que no se sientan tan amenazados, para ser como ustedes, así que nos vemos hoy día”.

Además, agregó que “muchos no me conocen, porque no he ido a ningún festival importante la verdad, no me llaman ni para los temblores, pero vamos a estar hoy día tratando de hacerlos reír en la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer”.

Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_) el Mar 8, 2018 at 11:11 PST

A sus seguidores les gustó el cambio y la llenaron de halagos en la publicación que lleva más de 62 mil me gusta.