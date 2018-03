El bochornoso episodio que vivió Kika Silva junto a su perro: "Fue Terrible, fue terrible"

La modelo sufrió un percance en plena calle.

Kika Silva se hizo conocida en nuestro país por su elegancia y su destacado vestuario que mostraba en los diferentes programas de televisión donde era invitada.

Sin embargo, su ropa le jugó una mala pasada en plena calle mientras andaba con su perro Gin. “No sé si significa que estoy muy gorda o qué, pero fue terrible. Fue terrible. Literalmente en la calle no tuve con qué taparme. Me tuve que sentar en el piso y pedir un taxi”.

Kika usó sus redes sociales para mostrar cómo quedó su pantalón luego del bochornoso episodio.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: