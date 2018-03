¡No se guardó nada! Mariela Montero se sinceró sobre su pifiada presentación en Viña

El primer episodio de la nueva temporada de Vértigo tuvo como invitada a Mariela Montero, y como era de esperarse, la argentina se refirió a su participación en la rutina de Bombo Fica en Viña 2018.

La ex chica reality contó cómo vivió las pifias que recibió mientras estaba en el escenario: “La pifiadera fue de galería, me meto a camarines, enojada, lloré, me quebré porque a nadie le gusta que la traten mal cuando trabajas con tanto amor. Veníamos haciendo esto hace años, y nos había ido bien”.

Además, confesó que existieron algunas ideas que ella propuso pero que no se incluyeron en la rutina final, como un personaje que terminó siendo omitido, junto a otros cambios que se hicieron algunas semanas antes de la presentación.

La argentina se refirió a los dichos de Bombo Fica, quien señaló que las pifias no eran para él, algo que muchos interpretaron como una indirecta a Montero: “Era otra persona hablando ahí, por la verborrea que le caracteriza”.

Finalmente, reveló que no habla con el humorista desde hace una semana.