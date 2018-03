¡Pobres niños! El chascarro escolar que vivió Karla Constant con sus hijos

El problema fue solucionado pero con varias horas de atraso.

Ha pasado prácticamente una semana desde que los niños volvieron al colegio y por esa razón hay algunos padres que aún no se adaptan a la rutina.

Es el caso de Karla Constant quien contó en el “Mucho Gusto” el chascarro que vivió junto a su familia el jueves recién pasado.

“Ayer me levanté temprano, llegué bien, me senté, empezaron a maquillarme, y siento que me llaman y llaman, y de repente miro y era Andrés (su esposo). Le digo ‘mi amor ¿Qué paso? te llevaste las mochilas, ¿qué mochilas?, las de los niños’, los niños que él tenía que enviar a las 8 de la mañana al colegio”, contó la animadora entre risas.

Constant tenía las mochilas de sus hijos en el auto, por lo que tuvo que llamar a un taxi para que las llevara a su casa, ya que ella tenía que comenzar el matinal, pero la historia continuó.

“Empezamos el programa y sentía que me vibraba (el celular), estábamos al aire, yo decía ‘quién me llama a esta hora, porque era un número desconocido’. Primer corte comercial me llega un mensaje y me dice ‘las mochilas no han llegado’ y yo ‘¿Qué paso?’ el tipo llegó correctamente a mi casa y nadie abrió y se fue a hacer una carrera”.

Finalmente la animadora contó que “las mochilas llegaron a las 11 de la mañana”, lo que provocó las risas de sus compañeros.