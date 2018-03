¡Se aburrió! Loreto Aravena respondió a las críticas sobre su relación con Maximiliano Luksic

Como es costumbre, los invitados de Vértigo debieron enfrentarse a preguntas sobre sus vidas personales, las que muchas veces los ponen incómodos.

Un ejemplo de esto fue Loreto Aravena, cuya Pregunta del Pueblo tuvo que ver con su relación con Maximiliano, subdirector de Canal 13 e hijo de Andrónico.

La actriz comenzó explicando que antes de conocerlo estaba disfrutando de su soltería después del quiebre de una relación de 10 años, donde incluso llegó a creer que era posible vivir el poliamor: “esto tiene que ver con dejar esto que quizás ha acarreado nuestra cultura obligándonos a tener parejas monógamas, en vez de pensar en el que el amor puede ser de más de una persona”.

Sin embargo, cuando conoció a Maximiliano, cambió de idea, y volvió a ser más ‘tradicional’: “Me pidieron pololeo y chao poliamor, me volví monógama otra vez. Llevo harto, soy de relaciones largas, y él llegó justo en el momento en que necesitaba cariño”.

Aravena aprovechó la pantalla para responder a las críticas que insinúan que está con él por interés, señalando que “mi entorno cercano sabe quien soy, yo sé quien soy y poco me importa lo que piensen o malinterpreten de mi relación”.

Finalmente, envió un mensaje a quienes la tratan de apitutada por seguir trabajando en Canal 13.

“Yo llegué hace 10 años al canal, llegué por casting, entré a Los 80, después hice Solera Otra Vez, he hecho seis películas. Solita me he ido haciendo mi carrera, gracias a eso vivo sola desde los 23 años, me pago todos mis viajes, me pago todos mis gustos, que no son muchos porque soy una mujer bastante sencilla, y eso, nada más que decir“, sentenció.