Alvaro Ballero logra engañar a sus seguidoras de Instagram con foto de su hijo

Alvaro Ballero cada día deleita a sus seguidoras de redes sociales con fotos de su vida y de la hermosa familia que ha logrado formar con el paso de los años.

Y en esta oportunidad desconcertó a algunos de sus seguidores con una foto en la que aparece su hijo menor Santino, en la que hace alusión a que su hijo podría ser un muñeco.

“Mi mujer envió esta foto al grupo de WhatsApp de la familia e hizo una trivia, lo encontré genial…La pregunta; ¿Muñeco o Santino? NOTA: No puedo creer que piensen que es un muñeco… ¡Es SANTINO!”, es el comentario que acopaña la foto donde sale si hija sentada sosteniendo al bebé.

Sus fans no se hicieron esperar en redes sociales y muchas de ellas no podían creer que realmente fuera su hijo dando las siguientes opiniones: “Nooo hjhsja no te creo, jure que era un muñequitoo”, “yo veo un muñeco …k maravilla”,”Nooooo!! Te juro que pensé que era un muñeco! Jajaa”.