Emma Watson responde con humor a críticas por error en su tatuaje

Las redes sociales fueron el lugar elegido por la actriz británica para contestar de forma graciosa a los cuestionamientos de algunos seguidores.

En el marco de los Premios Oscar, la revista Vanity Fair realizó una fiesta tras el término del evento principal, en la que la protagonista de “La Bella y la Bestia” se robó todas las miradas gracias al tatuaje temporal que estrenó en su antebrazo derecho. Con la pieza busca dar su apoyo al movimiento Time’s Up (se acabó el tiempo), el cual está en contra del acoso sexual en la industria cinematográfica.

A pesar de las buenas intenciones de la actriz, las redes sociales no hicieron vista gorda ante un error gramatical presente en el tatuaje, puesto que dice “Times Up” en lugar de “Time’s Up”, habiéndose así dejado una apóstrofe fuera.

Dado que las reacciones ante el error fueron muy numerosas, Watson decidió responder a sus críticos con humor mediante su cuenta de Twitter. “Puesto de corrector vacante. Se requiere experiencia con apóstrofes”, escribió Emma en la publicación que casi llegó a las 150 mil reacciones.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) 5 de marzo de 2018