Oriana Marzoli se muestra feliz tras ruptura con Luis Mateucci

Ambos conformaron una de las parejas más comentadas de la farándula chilena, luego de haber pasado por los realities transmitidos por Mega. A pesar de los altibajos de la relación, había amor entre ellos, por lo que muchos admiradores siguieron de cerca la información posterior al quiebre.

Oriana, a pesar de haber terminado su relación, se ha mostrado feliz en sus redes sociales, en donde ha compartido instantáneas y mensajes que hacen hincapié al buen momento que está llevando. “Que alegría, que buen día, que bueno tenerte, que bien estoy, quién me lo diría”, expone en una de sus fotografías.

De acuerdo a lo revelado por Mega, la chica reality está en un gran momento de su vida, incluso llegando a decir que “no sé qué me pasa, pero me despierto con muchas ganas. Me siento súper libre y feliz con lo que me rodea en este momento”.

Según la misma Oriana, en este momento no se encuentra en ninguna relación amorosa, pero aún así, no se cierra a poder conocer a una nueva persona solo porque un noviazgo no le funcionó.