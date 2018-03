Redes Sociales tildan de adorno a invitado de “Primer Plano”

A pesar de que el capítulo del estelar nocturno de Chilevisión comenzó destacando la vieja discordia entre José Miguel Viñuela y Cristián Sánchez, la atención de los televidentes se desvió hacia otro lugar.

Yuhui, el ex “Master Chef”, fue uno de los invitados de la semana, y aparentemente tuvo problemas para seguir los temas. A lo largo del programa no tuvo una participación constante en la conversación, e incluso, en la primera parte del mismo no articuló más de dos frases.

Las redes sociales no se hicieron esperar y Yuhui, el ex participande de Master Chef, fue el blanco principal de los tuiteros.

#PrimerPlano Este es el correo de YUHUI :leeyuhui100@gmail.com =AYUDEMOSLO👍👍 — JulayCeci (@JuliaCe57563714) 10 de marzo de 2018