Cecilia Bolocco encaró a youtuber en pleno cambio de mando

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, fue una de los pocos famosos que asistió a la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional. Muy distinguida, como siempre, se le vio conversando muy tranquila con distintos exponentes de la política nacional y con la prensa.

Sin embargo, esta actitud cambió cuando fue entrevistada por el youtuber chileno, Ignacio Socías, del canal “Frente fracasados”.

Esto porque luego de que la diseñadora demostrara su apoyo hacia el Presidente Sebastián Piñera, el youtuber le preguntó su opinión sobre una supuesta campaña que auguraba la llegada de “Chilezuela“, lo que hizo que Bolocco se molestara.

“¿Por qué dices eso?, No sé dónde tu escuchas ese tipo de cosas, yo sólo me concentro en las cosas realmente importantes. Sólo desearle mucha suerte (a Piñera) y espero poder leer el libro de la ex presidenta Bachelet y agradecerle todo su esfuerzo y empeño”, respondió y siguió conversando con el resto de la prensa.