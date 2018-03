Epic fail en cuenta oficial de Instagram de la Presidencia tras despedida a Michelle Bachelet

La cuenta oficial de Instagram de la Presidencia decidió enviar un mensaje de despedida a la ex presidenta Michelle Bachelet, para lo que compartieron una instantánea con un error que sólo algunos notaron.

En la imagen compartida se puede ver a la Michelle Bachelet despidiéndose desde el balcón de la moneda acompañada del siguiente mensaje: “Antes de la fotografía con los ministros, la Presidenta @mBachelet se asomó al balcón del segundo piso para saludar a la ciudadanía que llegó hasta la Plaza de la Constitución a despedirla y agradecerle el #ChileMejor que hoy somos. #CambioDeMando”

¿El problema? En el post se etiquetó la cuenta de @mBachelet, pero esta cuenta no pertenecía a la ex mandataria , ya que ella no posee cuenta de Instagram. La cuenta etiquetada pertenece a un joven llamado Maxence Bachelet.