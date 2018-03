Álvaro Rudolphy contó el problema que le ha generado "Armando Quiroga"

El actor reveló que la gente lo mira con “recelo”, pero aseguró que le gusta el cariño con distancia.

Álvaro Rudolphy es uno de los actores nacionales más reconocidos, un ejemplo ha sido el gran éxito que ha tenido con su último papel, “Armando Quiroga” en “Perdona Nuestros Pecados”.

El empresario de Villa Ruiseñor se ha ganado el odio de los fanáticos de la teleserie, ya que su personalidad y actos de violencia generan cierto rechazo en el público.

“En otra época me habría afectado, ahora no. Con los años he aprendido a desconectarme después que termino de grabar las escenas. Me voy para la casa y soy yo. No me quedo pegado en el personaje. Cuando era más chico me creía más el cuento. Con el oficio aprendí a entregarme a mil y después entrar a lo cotidiano”, comentó Rudolphy a Las Últimas Noticias.

El actor ha participado en diversas teleseries nacionales, en ese contexto, destacó que “la gente engancha harto con la contingencia de cada personaje. En este momento, la gente se olvidó que yo pude haber sido bueno en Pobre gallo (2016) y ‘Pituca sin lucas’ (2014-2015). Ahora soy malo, perverso, y así me ven (risas)”.

Con respecto al trato con la gente, el artista aseguró que “les cuesta acercarse, me miran con recelo, con distancia y a mí me parece genial que así sea, ja, ja, já (…) como buen géminis tengo muchas dualidades. Me gusta el cariño, pero con distancia”.