¡Envuelto en la polémica! Nicanor Bravo debería $250 mil a tienda de mascotas

El diseñador Nicanor Bravo se robó las miradas en la Gala del Festival de Viña gracias a su acompañante, su perro McQueen, quien desfiló con un cartel que decía “adopta, no compres”.

Sin embargo, esta aparición le trajo problemas a Bravo, ya que Arturo Poblete Fernández, dueño de una tienda de mascotas en Santiago, acusó al panelista de Maldita Moda de tener una deuda impaga.

“Me dolió porque me gustan mucho los perros, no es justo que te luzcas en la gala teniendo una deuda con una tienda de mascotas”, señaló a Intrusos, agregando que “son cuatro años que él me debe”.

Si bien en un momento se llegó a acumular un monto de 500 mil pesos, actualmente el diseñador debería $250 mil.

“Aún no se hace responsable de la deuda que tiene. Siempre es la excusa de que el canal de televisión no le paga. Hizo los vestidos para la gala, en los cuatro años siempre la excusa era que las clientas no le pagaban”, agregó.

Finalmente, reveló que está analizando toma acciones legales. “Estoy hablando con mi amigo que es abogado y lo estamos viendo. No es tanta plata, pero lo que me hizo a mí, quizás se lo hizo a otra persona o a un negocio más chico”.