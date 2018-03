¡No tuvieron piedad! Carolina Mestrovic se llenó de críticas por su participación en "Pasapalabra"

La presencia de Paul Vásquez también fue comentada.

El domingo recién pasado se emitió un nuevo programa de “Pasapalabra”, el cual es conducido por por Julian Efenbein.

Los invitados al espacio fueron Juan Carlos “Pollo” Valdivia y su esposa, Claudia Conserva, Paul Vásquez y Carolina Mestrovic.

Precisamente los más criticados fueron el humorista y la animadora de Chilevisión, ya que a los dos les costó adivinar una palabras.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#PasaPalabraCHV hay concursantes que no cachan nada y Carola Mestrovic

Flaco: personal estéreo

Julián: NO

Carola Mestrovic: walkman…

Flaco: compact disc

Julián: NO

Carola Mestrovic: CD

¿Alguien le explicó a ella que hay que adivinar y no dar el sinónimo de la respuesta del contrincante? 😂#PasapalabraCHV

— Víctor Araya (@vharayar) 12 de marzo de 2018