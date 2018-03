¡Se aburrió! Diana Bolocco habló sobre la polémica entre Cristián Sánchez y Viñuela

La esposa del animador de TVN aseguró que ella no “daba su brazo a torcer”.

La polémica sobre el triángulo amoroso entre José Miguel Viñuela, Cristián Sánchez y Daniela Piscasso, sigue dando de que hablar, ya que esta vez fue Diana Bolocco que se refirió al tema.

“Los hombres se pelean por las mujeres, esa es mi reflexión. Si pudiera aportar algo en este momento, los hombres se pelean por las mujeres, qué increíble”.

La animadora de “Vertigo” se refirió a la situación de su marido, diciendo “qué se complica, si él salía con una mujer soltera. Ya no estaba pololeando con el José. Partamos de la base. Ya no estaba pololeando con el José. No era amigo del José. ¡¿Cuál es el problema ahí?! Te lo digo yo: Me pasa a mí y yo no doy mí brazo a torcer. He dicho”.

“Fue tonto-leso, porque si esa niña estaba soltera y no tenía marido. Y el otro no era su amigo, ¿por qué dio su brazo a torcer? Es más: Si no estuviera conmigo yo le recomendaría que la llamara de nuevo, pero ya pasó la vieja, ¿cierto?”, concluyó Bolocco.